Vzw Màrmelade schenkt poëtische installatie aan gemeente 14 juli 2018

02u26 0

Vorig jaar konden omwonenden en bezoekers van de Kooldreef in Beernem genieten van poëzie in de bomen. Charlotte Van den Broeck en Lies Van Gasse, schreven toen gedichten en illustraties voor deze dreef, geïnspireerd door het dorp. Die werden opgehangen in 17 kijkkastjes, ontworpen en gemaakt door kunstenaar Tim Baute. Het poëzieproject was een initiatief van de vzw Màrmelade. De vzw schonk, zowat een jaar na de opening van Ooghoek, één van de installaties als een blijvende poëtische herinnering aan de gemeente Beernem.





(BHT)