Vrouw half uur gekneld na crash tegen boom 16 mei 2018

In de Hoogstraat, de weg tussen Oedelem en Maldegem, is een bestuurster maandagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw reed richting Oedelem toen ze plots rond 21 uur de controle over het stuur van haar Volvo verloor en aan de rechterzijde een boom raakte. De auto werd opnieuw op de rijbaan geslingerd en kwam tot stilstand in de omgekeerde rijrichting. De klap was hevig, want een deel van het motorblok en de voorste rechterwielas werden uit het chassis gerukt. De vrouw zat gekneld in het wrak en moest bevrijd worden door de brandweer van Oostkamp en Maldegem. Pas na een half uur kon ze uit haar benarde positie worden gehaald. De vrouw bleef bij bewustzijn en kreeg de dringendste zorgen toegediend door een mugarts. Ze werd daarna met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)