Vrijwilligers gezocht voor recordpoging ijsjes likken 26 april 2018

Op zondag 3 juni sluiten KVLV en de provincie West-Vlaanderen de Week van de Korte Keten op spectaculaire wijze af. Ze houden in Bulskampveld een wereldrecordpoging hoeve-ijs eten.





"We zoeken zo'n 3.050 mensen om tegelijk een ambachtelijk vanille-ijsje te eten", zegt Sylvie Decoutere van KVLV. "Het vorige record staat immers op 3.049. We willen met de actie ook aandacht vragen voor de korte keten en de producenten van ambachtelijk ijs. Het ijs hebben we overigens al. Voor iedereen kiezen we dezelfde smaak."





Er is ook randanimatie voor de kinderen voorzien. Wie wil meedoen, komt vanaf 13.30 uur naar Bulskampveld. Voor 15 uur kan je je registreren, want op dat uur start de poging. (BHT)