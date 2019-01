Voorpost brandweer in Oedelem? Bart Huysentruyt

30 januari 2019

14u43 0 Beernem Beernems burgemeester Jos Sypré (CD&V) probeert zestien collega-burgemeesters van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen te overtuigen om een voorpost eerste lijnshulp te voorzien in Oedelem.

Oppositiepartij N-VA had hem die vraag voorgelegd tijdens de gemeenteraad. “Volgens een uitgevoerde risico-analyse is het wenselijk om een voorpost eerste lijnshulp te voorzien in Oedelem”, zegt Sypré. “Er blijkt een leemte te zijn in het gebied Oedelem, Beernem, Oostveld, Sint-Joris en Sijsele. Kostbare tijd in geval van een interventie gaat verloren.” Het zou gaan om het oprichten van voorpost met een vrijwilligerskorps, dat aangestuurd wordt vanuit de zone om zo snel uit te rukken in geval van nood. Een aantal inwoners van Beernem hebben de burgemeester al aangesproken, omdat ze een concrete interesse hebben om deel uit te maken van de voorpost. “Tegelijk willen we dan een jeugdbrandweerkorps opstarten”, aldus Sypré.