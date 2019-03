Voka Ladies brengt vrouwelijke ondernemers samen Bart Huysentruyt

15 maart 2019

14u20 0 Beernem Voka, de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, heeft de Voka Ladies boven de doopvont gehouden. Dat is een nieuwe vereniging voor vrouwelijke ondernemers in de provincie.

Ze werden meteen samengebracht tijdens een kick-off evenement in Di Coylde in Beernem. Dat was een panelgesprek rond vrouwelijk ondernemerschap met Conny Vandendriessche, Julie Lietaer en Veerle Lozie. Zo’n zeventig dames luisterden mee. “We willen vier evenementen per jaar organiseren”, zegt Julie Lietaer. “Avonden zoals deze dragen absoluut bij tot de persoonlijke ontwikkeling.” Na dit kick-off event trekt Voka Ladies op 16 en 17 april naar Parijs om er Michelle Obama live aan het werk te zien. Ze stelt er haar boek ‘Becoming’ voor en brengt haar verhaal.