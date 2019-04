Verzakkingen Stationsstraat vanaf maandag aangepakt BHT

04 april 2019

Op maandag 8 april starten er herstelwerken ter hoogte van de verzakking beneden aan de spoorwegbrug in de Stationsstraat.

De werken zullen maximum drie dagen duren. De doorgang is voor de volledige duur van de werken onderbroken. Er is een korte omleiding voorzien. Ter hoogte van de verzakking wordt de rijweg volledig opgebroken. Vervolgens vernieuwt de aannemer de fundering en als laatste wordt dan opnieuw asfalt aangelegd. Door deze werken zal er ook geen doorgang mogelijk zijn vanuit de Sint-Jorisstraat en Stationsstraat.

Er is een omleiding voorzien via de Parkstraat, Wellingstraat en H. d’Ydewallestraat. De lichten aan de Sint-Andreaslaan worden tijdelijk opnieuw op knipperoranje gezet. Er is bewust voor gekozen om deze werken te laten uitvoeren in de schoolvakantie, omdat er dan minder verkeer op de baan is. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV). De aannemer die deze werken zal uitvoeren is de firma RTS uit Zedelgem.