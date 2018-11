Veroordeeld voor vier arbeidsongevallen MEUBELFABRIKANT BAUWENS KRIJGT BOETE VAN 18.000 EURO SIEBE DE VOOGT

22 november 2018

02u26 0 Beernem Meubelproducent Bauwens heeft 18.000 euro boete gekregen voor vier arbeidsongevallen twee jaar geleden. Toenmalig zaakvoerder Jan Bauwens (81) moet 6.000 euro betalen. Slachtoffer Vic Vermeiren (22): "Ik ben een vinger kwijt, maar heb nooit excuses gekregen."

De Brugse strafrechter laakte gisterenmorgen het veiligheidsbeleid bij meubelfabrikant Bauwens uit Beernem. "We kunnen niet tolereren dat er enkel en alleen uit financieel geldgewin risico's werden gecreëerd die kunnen leiden tot arbeidsongevallen." Het bedrijf kreeg een boete van 18.000 euro, de helft met uitstel, voor vier arbeidsongevallen die er twee jaar geleden plaatsvonden in zeven maanden tijd. De toenmalige zaakvoerder Jan Bauwens (81) moet 6.000 euro betalen.





Slachtoffer Vic Vermeiren (22) uit Beernem werkte op 22 november 2016 nog maar pas bij Bauwens. Het was zijn eerste vaste job. De jongeman verloor zijn wijsvinger toen zijn hand werd gegrepen door de draaiende frees van de kantellijmmachine. Hij had geen opleiding gekregen en bovendien was het beveiligingssysteem van de machine uitgeschakeld, zodat de machine bleef draaien zelfs als de beschermkap geopend werd. "Een dagelijkse praktijk op de werkvloer om tijd te winnen", vertelt Vic, die een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro kreeg toegekend. "Ik ben opgelucht dat het bedrijf en de toenmalige zaakvoerder hun straf niet ontlopen. Ik heb immers nooit excuses gekregen. Ik moest vijf operaties ondergaan en was negen maanden volledig arbeidsongeschikt. Door mijn ongeval ben ik veel verloren. Ik had zeven jaar aan het conservatorium gestudeerd en was een verdienstelijk pianist. Die hobby heb ik moeten staken."





Meerdere waarschuwingen

Het onderzoek wees uit dat het ongeval van Vic niet het eerste was. In liefst zeven maanden tijd vonden er in totaal twaalf (!) plaats. Het arbeidsauditoraat vervolgde de Beernemse firma uiteindelijk voor vier feiten.Toenmalig zaakvoerder Jan Bauwens betwistte dat hij op de werkvloer veel invloed had, maar de rechtbank maakte korte metten met dat argument. "Uit alle verklaringen bleek dat hij er wel degelijk sterk aanwezig was. Hij had een duidelijke impact op het veiligheids- en welzijnsbeleid en had de teugels stevig in handen. De zaakvoerder en het bedrijf kregen herhaaldelijke waarschuwingen, maar toch ging er geen belletje rinkelen."