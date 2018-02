Vernieuwing Lange Stukken en Hertenpad 15 februari 2018

02u31 0

Op maandag 19 februari starten de werken voor de vernieuwing van De lange Stukken en Hertenpad in Beernem. "We vernieuwen de opritten en vervangen de slechte voetpaden door nieuwe parkeerstroken en gras of vaste plantvakken", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA). "In het Hertenpad komt een nieuw voetpad tussen de Beernemstraat en de Beekstraat. Ook de verbindingspaden naar het vernieuwde speelterrein en naar de Beekstraat worden vernieuwd." In de eerste fase worden de wandelpaden aangepakt. Die zijn dan tijdelijk niet bruikbaar voor fietsers en voetgangers. Halfweg maart start de aannemer ook in de straat werken: eerst in De Lange Stukken, daarna in het Hertenpad. (BHT)