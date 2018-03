Vermiste hond plots terug in tuin 22 maart 2018

De vermiste hond Kooza gisterenochtend plots terug opgedoken in de tuin van baasje Sharon Robaert. De Siberische husky verdween zondagavond spoorloos uit de tuin in de Beekstraat, waarna de 28-jarige eigenares alles op alles zette om haar geliefde viervoeter terug te vinden. Haar opsporingsbericht werd meer dan 3.000 keer gedeeld. Sharon had na drie dagen de moed bijna opgegeven, maar gisterenochtend stond de husky gewoon terug in de tuin. "Volledig onder de modder en met een vreemde halsband. Maar ik ben enorm opgelucht", zegt Sharon. De halsband wijst er mogelijk op dat iemand de hond meenam en spijt kreeg. De tuin is immers afgesloten, waardoor de viervoeter er niet zelf in en uit kon. Wellicht zal dat nooit helemaal duidelijk worden. "Het belangrijkste is dat ik Kooza terug heb", besluit het baasje. (MMB)