Verloren trouwring duikt na 25 jaar weer op ROBERT TANT (87) VINDT ERFSTUK VAN VADER IN EIGEN TUIN BART HUYSENTRUYT

17 mei 2018

02u40 0 Beernem Een verloren gewaande trouwring van zijn vader Julien is na 25 jaar terecht. Robert Tant (87) kon zijn geluk niet op toen hij vorige week in zijn tuin de ring terug vond. Die draagt hij nu weer, zo fier als een gieter. "Het is een emotioneel moment", zegt hij.

Robert Tant (87) en Julia D'hooge (87) dachten dat ze hun mooiste moment van 2018 begin deze maand zouden beleven: hun briljanten jubileum, ofwel 65 jaar gehuwd. Nauwelijks een paar dagen voordien beleefden ze een nog specialer moment: hun tuinman had bij het harken van een bloemenperkje een ring blootgelegd.





"Ik liep de tuin in en zag iets blinken", zegt Robert, die nog van niks wist. "Tot mijn verbazing lag de ring net op de plaats waar ik die zo'n 25 jaar eerder was verloren, net naast het kippenhok. Ik was het voorval na al die jaren eerlijk gezegd al een beetje vergeten. Al heb ik na het verlies van die ring nog maanden gezocht. De ring was ik kwijtgespeeld, uitgerekend ook tijdens het tuinieren."





Vader nooit gekend

Het erfstuk heeft voor Robert een bijzondere waarde. Zijn vader Julien overleed op zijn 28ste, toen Robert pas 6 maanden oud was. Het was zijn moeder die hem later de ring schonk. "Mijn vader heeft altijd in de maalderij gewerkt. Toen hij 28 was, is hij verongelukt doordat hij werd aangelopen door een koe. Mijn moeder vertelde me altijd dat hij dacht dat hij niks mankeerde, maar zes weken later overleed hij toch. Zo heb ik mijn vader eigenlijk nooit echt gekend. Die ring was het enige wat ik van hem nog had."





Robert en Julia runden vroeger samen de kleine boerderij Rientjes Hoveke in Sint-Joris. Robert werkte ook 25 jaar als molenaar. 33 jaar geleden besloot het koppel het landbouwersbestaan op te geven en te verhuizen naar de Wellingstraat, waarna het noodlot toesloeg.





Robert verloor bij een arbeidsongeval zijn rechterbeen en heeft nu een prothese. "Ik was invalide en besloot wat vaker in de tuin te gaan werken. En toen verloor ik die ring."





Eigen ring versleten

Die had hij daarvoor cadeau gekregen, want eigenlijk had Robert al een trouwring. Die had hij 65 jaar geleden van zijn echtgenote gekregen.





"Maar door de vele handenarbeid die hij verrichtte, raakte het exemplaar van Robert versleten", zegt Julia. "Op de duur bleef er enkel nog een draadje over. Daarom schonk zijn moeder hem de trouwring van zijn vader."





Nu hij die terug heeft, zit hij weer vast rond zijn vinger. "En ik hoop hem nu nooit meer kwijt te spelen", glimlacht Robert. "Ik zal in elk geval een stuk voorzichtiger zijn."