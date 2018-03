Verkeerslichten aangepast na file aan afrit E40 16 maart 2018

Het verkeer aan de afrit van de E40 in Beernem verloopt sinds gisteravond opnieuw een stuk vlotter.





Om de file aan de afrit tegen te gaan, besloot het Agentschap Wegen en Verkeer begin deze week om de regeling van de verkeerslichten aan te passen. Dat had verregaande gevolgen voor de omliggende gewestwegen. Het verkeer liep daar volledig vast, met lange files tot gevolg. De aanpassing om lange wachtrijen te vermijden, had dus een omgekeerd effect.





Bij het Agentschap Wegen en Verkeer besloten ze daarom meteen in te grijpen. Gisteravond werd de oude regeling van de lichten opnieuw ingesteld. Het verkeer op de omliggende gewestwegen zou daardoor opnieuw vlotter moeten verlopen. (MMB)