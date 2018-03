Verkeersagressor slaat agent met boeien 21 maart 2018

Een man van eind de 60 uit Beernem riskeert een celstraf van 5 maanden omdat hij helemaal door het lint ging tijdens een alcoholcontrole in maart vorig jaar. De man had te veel gedronken en reed bij het invoegen naar het dispositief bijna een agent aan. Daaruit werd hij door een andere agent uit de wagen gehaald maar G.M. reageerde als een bezetene. "De man gedroeg zich erg onbeschoft. Hij gooide zijn identiteitskaart naar de agent, was verbaal erg agressief en stopte zelfs niet eenmaal hij geboeid in de combi zat. Hij haalde uit met die boeien en raakte agent P.D. in het gezicht." Die laatste kwam een schadevergoeding eisen van de zestiger. Maar die is daarmee niet akkoord. "Ik had misschien te veel alcohol in het bloed, maar bij hem was het testosteron. Hij gedroeg zich als Rambo. Ik gaf enkel een duwtje." Voor de verkeersinbreuk kreeg G.M al 2.335 euro boete. Vonnis op 17 april. (JHM)