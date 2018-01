Uurtje langer fuiven 02u40 0

Fuiven kan in Beernem voortaan op vrijdag en zaterdag een uurtje langer tot 4 uur 's nachts. Volgens schepen van Jeugd Gijs Degrande (N-VA) sluit het nieuwe uur beter aan bij de realiteit.





"In de nieuwe fuifzaal bestond er heel wat onduidelijkheid voor organisatoren, politie en buurtbewoners over het juiste sluitingsuur. Met dit nieuwe reglement weet iedereen wat kan." Het sluitingsuur voor fuiven wijzigt op vrijdag en zaterdag. Dan kan fuiven tot 4 uur in plaats van 3 uur in tenten buiten de bebouwde kom en in de Beernemse fuifzalen. Voor geluidsversterkende activiteiten in tenten of loodsen binnen de bebouwde kom blijft het sluitingsuur van 3 uur gelden. Ook de avond voor een feestdag wordt gelijk gesteld aan een zaterdagavond. (BHT)