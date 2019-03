Uitslaande brand verwoest garage langs Legeweg Siebe De Voogt

28 maart 2019

00u33

Bron: eigen berichtgeving 0 Beernem Een zware brand heeft woensdagavond een garage in de as gelegd langs de Legeweg in Beernem. De nabijgelegen woning bleef gelukkig gespaard.

Het vuur brak even na 22 uur uit. Het waren voorbijgangers die rook zagen opstijgen uit het gebouw en de brandweer verwittigden. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit het dak van de dubbele garage die los stond van een woning. De brandweermannen hadden flink wat werk met het blussen van de vlammen. Tijdens de bluswerken deden zich ook enkele kleine ontploffingen voor. In de garage stonden geen wagens geparkeerd, maar lag wel heel wat brandbaar materiaal. De brandweer had het vuur na een halfuurtje onder controle en kon voorkomen dat de woning beschadigd raakte. De bewoners bleven ongedeerd. Hun garage brandde wel volledig uit.