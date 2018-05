Twee jaar cel voor patiënt die psychiater toetakelt 16 mei 2018

02u25 0 Beernem Een 24-jarige man die lang verbleef in psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem, is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel, omdat hij een vrouwelijke psychiater hard heeft toegetakeld.

De arts uit Ooskamp is al jaren als psychiater verbonden aan Sint-Amandus. Op een dag in mei 2017 had de dokter Hassan J. bij zich geroepen en deelde ze mee dat zijn observatie verlengd zou worden. Die reageerde daarop als een bezetene en greep eerst de laptop van de dokter vast. Hij gooide die hard tegen de arts en begon daarna alles door de kamer te gooien. Zowel de tafels als de stoelen vlogen in het rond. Voor de dokter was de tol zwaar: ze had drie gebroken ribben, een klaplong en meerdere bloeduitstortingen en blauwe plekken. De arts kon meer dan vier maanden niet werken. Ze zal nu onderzocht worden door een deskundige die moet bepalen hoe erg haar schade nu nog is en hoe hoog de schadevergoeding moet bedragen. Opvallend: een voorschot van 1.500 euro dat aan die deskundige betaald wordt, moet de psychiater voorlopig zélf ophoesten. Pas later kan ze dat geld dan terugeisen van hem. (JHM)