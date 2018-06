Twee inbraken in industriepark 26 juni 2018

In het Industriepark in Beernem hebben inbrekers toegeslagen bij een bedrijf. Dat gebeurde vrijdagnacht. Ze forceerden de toegangsdeur van een bureelcontainer en gingen aan de haal met een computer en randapparatuur. Zaterdagnacht werd dan weer ingebroken in een bedrijf in het Industriepark Noord, even verderop. De dieven braken er aan de zijkant een raam open en doorzochten ruimtes. Daar stalen ze geld uit een bureau en een laptop. De politie Het Houtsche onderzoekt of beide inbraken gelinkt zijn aan elkaar. (SDVO)