Treinverkeer tussen Brugge en Aalter ligt volledig stil na wanhoopsdaad in station van Beernem Siebe De Voogt

17 januari 2019

15u49 0 Beernem Het treinverkeer tussen Brugge en Aalter is momenteel volledig onderbroken, nadat in het station van Beernem iemand onder een trein belandde. Het zou gaan om een wanhoopsdaad.

De trein waaronder het slachtoffer omstreeks 14.15 uur terechtkwam, was vertrokken in Blankenberge en op weg naar Genk. Er zaten op dat moment 120 passagiers aan boord. Omdat de laatste wagon nog stilstond voor het perron, konden de treinreizigers via die weg geëvacueerd worden. De NMBS stuurde een bus van De Lijn ter plaatse, waarmee zij naar het volgende station werden gebracht. Door het persoonsongeval ligt het treinverkeer tussen Brugge en Aalter momenteel in beide richtingen volledig stil. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal aanhouden. Tussen Aalter en Gent-Sint-Pieters wordt een vervangtrein ingelegd. Sommige treinen tussen Brugge en Gent-Sint-Pieters worden omgeleid via Lichtervelde. De NMBS vraagt de reizigers te luisteren naar de aankondigingen in het station, de infoschermen te raadplegen of de NMBS-app of NMBS-website te bezoeken voor meer info. Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.