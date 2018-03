Thé Dansant op Kerkplein 23 maart 2018

De vzw Den Bunker houdt op zaterdag 31 maart om 21.30 uur voor de tweede keer een Thé Dansant op het Kerkplein in Oedelem. DJ Adriaan De Vries zorgt voor muziek uit de jaren tachtig en negentig. Kaarten bij Café Mitra, Café Crocodile, De Klimop of bij de bestuursleden van vzw Den Bunker. Meer info op 0472.98.75.03 of vzwdenbunker@outlook.be. (BHT)