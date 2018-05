Taxi in de gracht na aanrijding 25 mei 2018

02u58 0

Op het kruispunt van Hulstlo en de Noemdreef in Beernem kwam het gisteren iets over 20 uur tot een aanrijding tussen een personenwagen en een taxi, een Mercedes Vito. Daarbij kwam de taxi in de gracht terecht. Aanvankelijk werd melding gemaakt van een gekneld persoon, maar deze informatie bleek niet te kloppen.





De brandweer kwam ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen kwam er met de schrik van af en de taxichauffeur werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. In de taxi zaten op dat moment geen klanten. Beide wagens liepen flink wat blikschade op. De politie deed de nodige vaststellingen en zorgde voor een vlotte verkeersstroom.





(BBO)