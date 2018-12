Stevige handenarbeid: 1 hectare nieuw bos aangeplant Bart Huysentruyt

09 december 2018

Vlaanderen is sinds zondag, de ‘Dag van de Boseigenaar’ 5,6 hectare bos rijker dankzij de inzet van particuliere eigenaars en de Vlaamse Bosgroepen. Zij organiseerden die dag namelijk vier plantacties op gronden van (toekomstige) boseigenaars. Met dit initiatief willen de Bosgroepen de vele boseigenaars in Vlaanderen in de kijker zetten en waarderen voor hun inspanningen om hun bossen goed te beheren. In onze regio is er massaal gewerkt in het Lindeveld in Beernem. Daar kwam één hectare nieuw privébos bij. “Tientallen mensen kwamen de handen uit de mouwen steken en boompjes aanplanten op dit stukje groen”, zegt Jan Goris van de Vlaamse Bosgroepen.