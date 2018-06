Stemmenkanon Waerniers keert terug naar CD&V 15 juni 2018

Opmerkelijke move in Beernem, waar stemmenkanon Patricia Waerniers terugkeert naar meerderheidspartij CD&V.





Waerniers stapte in 2012 uit CD&V, omdat ze zich toen niet kon vinden in de aanpak van het toenmalige bestuur. Ze trok toen naar de onafhankelijke lijst BRON, waar ze met 1.586 voorkeursstemmen de primus in Beernem was. Tussen 2007 en 2012 was Waerniers voor CD&V al schepen.





Patricia Waerniers is al vijf jaar directeur onderwijsbeleid van hogeschool Vives. "Het afgelopen jaar was ik op zoek naar de beste manier om ook in de toekomst mijn gedachtengoed te verdedigen", zegt Waerniers, die mee aan de wieg stond van de Beernemse BurgerBelangen. Al bleek die partij al snel een lege doos. "Er waait nu een nieuwe wind bij CD&V. Ik zie een hernieuwde samenwerking zitten."





Waerniers krijgt meteen de tweede plaats toegekend, na lijsttrekker Jos Sypré. "Ik ben ervan overtuigd dat Jos de juiste nieuwe burgervader voor Beernem is. Ik steun hem volop en wil samen bouwen aan onze gemeente." (BHT)