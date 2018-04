Stationsbuurt volledig vernieuwd in 2021 OOK NIEUWE PERRONS EN TWEE EXTRA SPOREN BART HUYSENTRUYT

14 april 2018

02u47 0 Beernem Het totaal vernieuwde stationsplein zal in 2021 helemaal afgewerkt zijn. De bouwvergunning voor de vernieuwing en de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge wordt volgende week aangevraagd. De werken starten volgend jaar.

Wie nu langs het station van Beernem passeert, ziet een verloederde plek. Zeker na het verdwijnen van het stationsgebouw en een aantal andere sloopwerken wordt de buurt tegenwoordig als de 'verwoeste gewesten' omschreven. "We vragen al jaren om een grondige aanpak van die buurt, want het station is voor Beernem natuurlijk enorm belangrijk", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA). "Elke dag passeren hier 700 reizigers, niet alleen uit Beernem maar ook uit omliggende gemeenten als Hertsberge, Wingene of Sijsele. Van die desolate indruk, met op de achtergrond de vele werken aan nieuwe appartementsgebouwen, willen we nu wel af. Bovendien is de verkeerssituatie er niet veilig."





Paviljoen voor fietspunt

Maar er is goed nieuws voor Beernem, want NMBS en Infrabel dienen straks de bouwvergunning in voor de vernieuwing van de stationsomgeving en de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent. "Er zijn al heel wat plannen geweest, maar nu is er duidelijkheid. Er is ook een timing en dat is van groot belang", zegt Gijs Degrande. Beernem krijgt geen nieuw stationsgebouw, maar wel een plein in de plaats. Infrabel legt, zoals bekend, twee extra sporen aan voor meer capaciteit op de spoorlijn tussen Brugge en Gent en NMBS verhoogt en vernieuwt de perrons in het station Beernem om het in- en uitstappen op de trein gemakkelijker te maken. Er komen ook nieuwe parkings en overdekte fietsenstallingen aan beide kanten van de sporen, met ook een vier meter brede voetgangerstunnel onder de sporen. Op de nieuwe perrons komen luifels, schuilhuisjes, zitbanken, energiezuinige ledverlichting, luidsprekers en blindengeleidetegels. Op het vernieuwde stationsplein langs de Wingene Steenweg wordt een paviljoen gebouwd waarin het OCMW van Beernem een fietspunt kan uitbaten. Op het nieuwe plein in de Stationsstraat komt een bushalte van De Lijn. "De komst van de twee extra sporen is belangrijk voor de regio", stipt Degrande aan. "Zo wordt eindelijk werk gemaakt van de betere ontsluiting via het spoor voor de haven van Zeebrugge. Voor de reizigers zelf zijn de investeringen in de omgeving misschien belangrijker. Beernem verdient een moderne stopplaats."





Verbindingen Brussel

Maar NMBS moet ook voldoende verbindingen met Brussel blijven garanderen, vindt burgemeester Johan De Rycke (CD&V). "Beernem is het tweede grootste station op de lijn Brugge-Gent. Wij verdienen dan ook meer gehoor bij de NMBS voor betere verbindingen."