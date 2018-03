Snelweg urenlang afgesloten na botsing tussen twee trucks 21 maart 2018

02u23 0

De E40 in Beernem is gisteren enkele uren volledig afgesloten geweest na een zware botsing in de richting van Brussel. Omstreeks 9.15 uur raakten vijf wagens betrokken in een ongeval ter hoogte van de afrit. Niemand raakte daarbij gewond, maar in de staart van de file reed een vrachtwagen van transportbedrijf Mattheeuws in op een andere truck. Die laatste belandde in de gracht, maar de Poolse chauffeur bleef ongedeerd. De andere truck kwam in schaar tot stilstand op de drie andere rijstroken. De Roemeense bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en werd met zware verwondingen naar het AZ Sint-Jan gebracht. Rond 11 uur werd de linkerrijstrook opnieuw opengesteld. Pas in de namiddag werd de snelweg volledig vrijgegeven. (SDVO)