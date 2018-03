Slachtoffer vluchtmisdrijf vindt zélf aanrijder 06 maart 2018

Het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf, zaterdagnacht in Oedelem, is dankzij sociale media zelf op het spoor gekomen van de aanrijder. De wagen van Jonas De Groote (28) uit Ursel was compleet vernield bij een frontale aanrijding, maar de andere bestuurder kon wel nog wegrijden.





Een Facebookpost van Jonas werd in een paar uur 1.400 keer gedeeld. Dankzij een garagist, die uit brokstukken van de andere wagen kon opmaken om welk model het ging, vond Jonas de aanrijder zondagochtend al in Sint-Joris. De Urselnaar verwittigde de politie én ging de aanrijder zelf confronteren bij zijn vluchtmisdrijf. "Ik wilde weten wat in zijn hoofd omging", vertelt Jonas. "Hij kon iemand zwaar verwond hebben of in het slechtste geval doodgereden hebben." De aanrijder gaf toe dat hij te veel gedronken had. Hij reed bovendien met een voorlopig rijbewijs. De man zal zich nog voor de politierechter moeten verantwoorden. (WSG)