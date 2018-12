Sint komt naar De Kleine Beer (maar vertrekt dit jaar stiekem) Bart Huysentruyt

01 december 2018

Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen op dinsdag 4 december om 18 uur naar De Kleine Beer in Beernem. Er is voor alle kindjes een zakje vol lekkers en je kan met de kindervriend op de foto. In tegenstelling tot andere jaren zwaaien ze in Beernem de Sint dit keer niet uit. Dat gebeurde traditiegetrouw op 6 december in de jachthaven. Vroeger vond het uitzwaaimoment overdag plaats, maar dat bleek ditmaal niet mogelijk. "En 's Avonds zou het te donker zijn", zegt schepen van Jeugd Gijs Degrande. "De komende jaren kan het weer wel." (BHT)