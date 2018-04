Sijselestraat heropend 05 april 2018

In Beernem is de Sijselestraat heropend. De straat was sinds 19 maart afgesloten voor de aanleg van een middengeleider ter hoogte van het kruispunt met de Danegemstraat. Tegelijk werd de toplaag van de rijweg geasfalteerd. De werken maken deel uit van het rioleringsproject 'sanering Eypte' en de aanleg van een nieuw fietspad. (BHT)