Sigaretten gestolen bij inbraak in nachtwinkel Siebe De Voogt

12 december 2018

17u52 0

In de Parkstraat in Beernem werd dinsdag ingebroken in een nachtwinkel. De feiten vonden wellicht al maandagnacht plaats, maar werden pas dinsdagnamiddag rond 16 uur ontdekt. De daders forceerden de toegangsdeur en gingen aan de haal met sigaretten. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart, maar heeft vooralsnog geen spoor naar de daders.