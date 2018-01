Schouwbrand geblust 02u34 0

In de Langendonkstraat is zaterdag rond 15 uur een brand uitgebroken in een schoorsteen. Dat ging gepaard met een flinke rookontwikkeling. Vermoedelijk was roetafzetting de boosdoener. De brandweer van Oostkamp kon de brand snel blussen. (JHM)