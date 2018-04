Schouwbrand door koppel kauwen 11 april 2018

In de Hubert d'Ydewallestraat is maandagnamiddag omstreeks 17.15 uur brand uitgebroken in de schouw van een woning. Een koppeltje kauwen had recent een nest gebouwd in de schoorsteen. Toen de bewoner zijn kachel wou aansteken, vatten de takjes en blaadjes van het nest vuur. De brandweer van Oostkamp snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. De schade bleef op die manier beperkt. Eén rijstrook van de Hubert d'Ydewallestraat was tijdens de interventie van de brandweer plaatselijk even afgesloten voor het verkeer. (SDVO)