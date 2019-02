Roemeense dieven hebben het op bejaarden gemunt: 109 jaar oude ketting van 91-jarige geroofd JHM

28 februari 2019

14u40 0 Beernem Een Roemeense man en drie Roemeense vrouwen, respectievelijk zijn partner, zijn moeder en haar zus, hebben minstens 6 bejaarde vrouwen op laffe manier beroofd van hun juwelen. Ze riskeren er effectieve celstraffen voor.

Hoofdbeklaagde Aurel M. staat terecht voor 6 feiten, waarvan een in Beernem en vijf in het Brusselse. Hij pleegde die feiten in wisselende samenstelling met Cristina P, zijn partner, Cristina M, zijn moeder en haar zus, Monalisa A. Hijzelf en zijn partner riskeren er 2 jaar cel voor, de andere 1 jaar en 10 maanden cel. De modus operandi was telkens dezelfde, tot ze op 10 juli vorig jaar in Beernem betrapt werden. “Ze reden rond in hun Audi A4 met Bulgaarse nummerplaten op zoek naar bejaarde dames die alleen rondliepen”, legde de procureur uit. “Eenmaal een slachtoffer gespot stapte een van hen uit om de weg te vragen naar het ziekenhuis, ook al was er helemaal geen hospitaal in de buurt. Na de uitleg stapte een andere vrouw uit om met veel gebaren het slachtoffer ‘ te bedanken’ door hen een nep halsketting aan te doen. Vervolgens zorgden ze voor veel tumult en stalen ze de echte juwelen van de slachtoffers. Die verkochten ze door. Bij een huiszoeking bij Aurel M. thuis werden heel wat van die nepjuwelen gevonden.” Er stelde zich maar een vrouw burgerlijke partij: een 91-jarige vrouw uit Schaarbeek. Zij werd beroofd van een 109 jaar oude halsketting. “Dat was een familie erfstuk, van haar eigen grootmoeder. Het heeft een enorme emotionele waarde. We moeten die schade nog precies berekenen”, sprak de advocaat. De zaak gaat volgende week verder.