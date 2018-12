Renovatie gemeentehuis gestart Bart Huysentruyt

09 december 2018

In Beernem is de renovatie van het gemeentehuis gestart. De uitbreiding van de bibliotheek en van het gemeentehuis zijn één van de grote veranderingen van de voorbije legislatuur. Nu is ook de laatste fase van de werken opgestart. Uittredend eerste schepen Gijs Degrande (N-VA) somt op: “De nieuwe bibliotheek is een feit en ook alle tweedelijnsdiensten zoals de financiële, personeels- en communicatiedienst namen hun intrek in de nieuwe uitbreiding van het gemeentehuis. Die bijkomende ruimte was nodig voor de integratie van het Sociaal Huis en het gemeentebestuur. Met de renovatie van het bestaande gebouw werken we de laatste fase af.” Er komt een volwaardig loket lokale economie, een vergaderzaal waar mensen discreet met hun vragen terecht kunnen en ook de politie neemt haar intrek met een loket in het gemeentehuis.