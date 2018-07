Ree sterft na aanrijding met motard 26 juli 2018

Een 28-jarige motorrijder uit Tielt is maandagavond even voor 23 uur kwam ten val gekomen in de Heirweg in Beernem na een aanrijding met een ree. De motorrijder raakte door de aanrijding lichtgewond, de ree overleefde de aanrijding niet.





De motorfiets is zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen. (MMB)