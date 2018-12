Recherche Het Houtsche rolt inbrekersbende op die het gemunt had op handelszaken Siebe De Voogt

18 december 2018

16u59 0 Beernem Na bijna een jaar onderzoek heeft de recherche van de politiezone Het Houtsche een inbrekersbende kunnen oprollen die het vooral gemunt had op handelszaken en aanpalende woningen.

De bende kwam in het vizier na een inbraak in een handelszaak in Beernem. In samenwerking met de FGP West-Vlaanderen konden de rechercheurs van Het Houtsche de structuur en werking van de bende in kaart brengen. “Op vandaag zitten al een twintigtal gelijkaardige diefstallen gevat in een gerechtelijk onderzoek”, zegt woordvoerster Stéphanie Maricou. Eind vorige maand vonden huiszoekingen plaats op twee adressen in Oostduinkerke en Veurne, waar verschillende verdachten verbleven. In totaal werden bij die tussenkomsten vijf personen gearresteerd. Drie van hen werden intussen aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. “Het onderzoek naar gelijkaardige feiten zet zich intussen verder. Die vonden hoofzakelijk plaats in West-Vlaanderen.”