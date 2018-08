Portland en Josephine kleuren BunkerRock 23 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus is BunkerRock op de Markt van Oedelem aan zijn vijfde editie toe. Dit gratis muziekfestival is een organisatie van ontmoetingscentrum De Kleine Beer en vzw Den Bunker. Vijf bands sieren de affiche. Tars Vanhaecke trapt af, gevolgd door de Loppemse Josephine, Ivy Falls en Rhea. De indie-dreampopband Portland is de afsluiter van BunkerRock. Portland behaalde in 2016 de finale van Humo's Rockrally en won De Nieuwe Lichting 2018 van Studio Brussel. Hun single 'Pouring Rain' haalde de kaap van 1 miljoen streams op Spotify. Ook deze zomer slaan OC De Kleine Beer en vzw De Bunker de handen in elkaar voor de organisatie van BunkerRock. Goran Vanneste van vzw De Bunker: "We blikken terug op een goede samenwerking en een geslaagde editie vorig jaar. Elke editie kunnen we op een bredere opkomst rekenen. Met deze line-up moeten we ook dit jaar een stap vooruit kunnen zetten." (BHT)