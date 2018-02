Poolse bestuurder richt spoor van vernieling aan 19 februari 2018

02u35 0

Een Poolse bestuurder liet zaterdagavond iets na 21 uur een spoor van vernieling achter in Hellestraat in Knesselare en richtte wellicht kort daarvoor ook al schade aan in het industriepark van Beernem.





In Knesselare vloog de bestuurder, die onder invloed was, over een vluchtheuvel en ramde hij een Volkswagen Golf, waarop zijn eigen Opel Astra in brand vloog. Door de klap schoven beide wagens een tiental meter verder. Buurtbewoners blusten het vuur met brandblussers tot de brandweer het van hen overnam. De Poolse bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht met bloed aan het hoofd. Kort daarvoor zou de man al een toegangspoort van een bedrijf in het industriepark van Beernem hebben aangereden. Volgens Lien Vermeersch, woordvoerster van de politiezone Het Houtsche, gebeurde daar inderdaad een ongeval met vlucht, maar er wordt nog onderzocht of de Poolse bestuurder effectief de dader was. (BBO)