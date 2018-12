Polsuurwerken gestolen uit woning Siebe De Voogt

17 december 2018

In de Bruggestraat in Oedelem werd eind vorige week ingebroken in een woning. De daders raakten op ongekende wijze het huis binnen en doorzochten verschillende kamers. Ze namen de vlucht met enkele polsuurwerken. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart, maar heeft van de daders voorlopig geen spoor.