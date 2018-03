Politie-inspecteur Chris krijgt medaille voor redding van drenkelinge 30 maart 2018

Politie-inspecteur Chris Remacle (39) van de politiezone Het Houtsche heeft een medaille en diploma van moed, zelfopoffering en menslievendheid gekregen uit handen van gouverneur Carl Decaluwé.





In januari vorig jaar redde Chris een bejaarde vrouw van de verdrinkingsdood in Beernem. Hij zag haar drijven in het water van de Vaart-Noord en trok haar op het droge. De dame overleefde dankzij het moedige optreden van Chris.





(SDVO)