Parkstraat weer open voor verkeer BHT

28 maart 2019

10u11 0 Beernem De Parkstraat is sinds donderdagochtend opnieuw open voor alle verkeer. De werken zijn vlot verlopen, onder meer dankzij gunstige weersomstandigheden.

In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (AWV) is er tussen de Stationsstraat en ’t Smoefelhuisje aan weerszijden van de weg een fietspad aangelegd van 1,75 meter breed. Tussen ’t Smoefelhuisje en de Waterstraat zijn er okerkleurige fietssuggestiestroken aangebracht. “Deze werken kaderen in ons streven naar veilige fietspaden. Bovendien willen we met deze veilige fietspaden onze inwoners stimuleren om meer de fiets te nemen in plaats van de auto”, zegt schepen van Openbare Werken Claudio Saelens (CD&V).