Parking Bruggestraat open voor gebruik 05 mei 2018

De nieuwe parking in de Bruggestraat in Oedelem is sinds gisteren open voor gebruik.





In het centrum van Oedelem komen er 21 nieuwe parkeerplaatsen bij. Twee daarvan zijn voor mindervaliden.





"De parkeerplaatsen zelf zijn voor de helft aangelegd in betonstraatstenen zodat in- en uitstappen comfortabel kan gebeuren. De resterende helft hebben we aangelegd in waterdoorlatende grasbetontegels omwille van waterinfiltratie", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA).





(BHT)