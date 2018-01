Opnieuw achterruit auto ingeslagen 02u37 0

In de Vullaertstraat in Oedelem, deelgemeente van Beernem, hebben onbekenden maandagnamiddag opnieuw de achterruit van een geparkeerde wagen ingegooid. Het gaat vermoedelijk om een vandalenstreek, want er werd niets uit het voertuig gestolen. Afgelopen weekend werd in dezelfde straat al een auto op gelijkaardige wijze beschadigd. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Agenten zijn een buurtonderzoek gestart. (SDVO)