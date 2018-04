Opnieuw aanvraag voor drie windmolens 06 april 2018

02u45 0 Beernem Het bedrijf W-kracht uit Zedelgem heeft bij de provincie West-Vlaanderen opnieuw een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van drie windmolens in Beernem.

Het gaat om een vernieuwde versie van een eerder project, dat vorig jaar afgeketst werd. De windmolens zouden toen geplaatst worden langs de E40-snelweg ter hoogte van de Miseriestraat en Beelkens.Tijdens het openbaar onderzoek werden verschillende bezwaren ingediend door omwonenden en vanuit milieuverenigingen. In de buurt wezen protestborden op de gevoelens van de buurtbewoners over het project. Ook de gemeente gaf toen negatief advies. Er was onder meer sprake van een vleermuizenkolonie in de buurt.





Er zou ook onvoldoende draagvlak gecreëerd zijn en er was impact van de slagschaduw op omwonenden en een nabij kippenbedrijf. Deze keer zouden de drie windmolens langs de Hulstlostraat en de Miseriestraat ingeplant worden, langs de E40. Het openbaar onderzoek start vandaag.





"We zijn hierover ingelicht door de provincie", zegt burgemeester Johan De Rycke (CD&V). "We zullen doen wat we moeten doen, met name een infovergadering organiseren voor de buurt. Die zal op 24 april doorgaan. Over het huidige dossier kan ik voorlopig nog niets zeggen, want nog niet alle details hebben mijn bureau bereikt. De komende weken zullen we de aanvraag bestuderen en een advies afleveren, net zoals we de vorige keer hebben gedaan. In dit dossier heeft de gemeente enkel een adviserende rol. Het is uiteindelijk de provincie die zal beslissen of de windmolens er komen, of niet." Bij het bedrijf W-kracht kregen we gisteren niemand te pakken.





(SVR/BHT)