Open haard veroorzaakt brand 10 augustus 2018

02u28 0

In de Weg naar Sint-Kruis in Oedelem, bij Beernem, is woensdagavond omstreeks 23 uur brand uitgebroken in een woning. Gensters van de open haard sloegen over op meubelstukken in de woningkamer en veroorzaakten flink wat rookontwikkeling. De brandweer moest liefst 150 meter brandslangen uitrollen omdat het afgelegen huis via de smalle oprit niet te bereiken was voor de brandweerwagens. De brand zelf was snel onder controle. De brandweerlui konden evenwel niet voorkomen dat de woonkamer zware rookschade opliep. De bewoonster raakte niet gewond, maar moest de nacht elders doorbrengen. (SDVO)