Op twee plaatsen werkmateriaal gestolen

in Egyptestraat Siebe De Voogt

06 maart 2019

16u50 0 Beernem In de Egyptestraat in Oedelem werd maandagnacht op twee plaatsen werkmateriaal gestolen.

De dieven betraden eerst een tuinhuis aan de achterzijde van een woning en namen daar werkmateriaal mee. Even verderop drongen ze binnen in een bijgebouwtje aan een huis. Ook daar werd werkmateriaal gestolen. De politie Het Houtsche voerde een buurtonderzoek uit. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.