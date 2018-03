Ooit 400 cafés in Beernem, nu nog 17 EXPO IN HET SCHEPENHUYS FLITST JE TERUG NAAR HOOGDAGEN BART HUYSENTRUYT

02u46 0 Beernem Neem plaats op de stoelen van café Karel De Goede of speel op de flipperkast van het eveneens ter ziele gegane De Vlaamse Leeuw. In Het Schepenhuys in Oedelem loopt een expo over het rijke caféverleden van Beernem, ooit 400 zaken rijk. Nu blijven er nog 17 over. "Café-uitbaters met dochters: die trokken het meeste volk", glimlacht heemkundige Etienne Van Wonterghem.

De voorbije maanden riep de Beernemse cultuurdienst op om zoveel mogelijk herinneringen aan het rijke caféverleden van de gemeente tijdelijk te bezorgen. Resultaat: meer dan duizend foto's en tientallen voorwerpen die ooit binnen de cafémuren te vinden waren. "Het resultaat is uiteindelijk wel indrukwekkend", vertelt Etienne Van Wonterghem (80) van heemkring Bos en Beverveld. De man dronk naar eigen zeggen in al die jaren in minstens 45 cafés een pint. "In de hoogdagen telde Beernem 400 zaken", bracht hij in kaart.





'Fazantebille'

"In de Bloemendalestraat, van de kerk tot aan de brug, bevond zich de ene horecazaak naast de andere. Al die cafés bezoeken op één dag lukte gewoon niet. De komst van de televisie heeft een enorme impact gehad. Ook de gewoonten zijn nadien helemaal veranderd. Beernem telt nu nog 17 cafés, maar die zijn wel mooi verdeeld over de deelgemeenten en wijken. De tientallen andere horecazaken, van tearooms tot restaurants, zijn uiteraard niet meegeteld."





In Het Schepenhuys keer je terug in de tijd. Je kan er plaatsnemen in een nagebouwd café Burgerwelzijn met oude posters en foto's aan de muur. In de raadszaal vind je de oude flipperkast van café De Vlaamse Leeuw terug, een authentiek stuk uit het begin van vorige eeuw. De toog stond ooit in een oud café in Sint-Joris en de kleurrijke tafels en stoelen uit de jaren zestig komen uit café Karel De Goede. "Cafés waarvan de uitbaters een dochter hadden, trokken destijds het meeste volk", glimlacht Van Wonterghem. "Zo kende iedereen in Beernem De 14 Billekes. Het café heette niet zo - de echte naam was De Vrede - maar de eigenaar had zeven dochters... Hetzelfde verhaal voor het café waar je aanschoof bij 'de Fazantebille'. De uitbaatster, een dochter van een boswachter, was immers altijd kortgerokt. Niemand die er ooit bij stilstond dat het café eigenlijk Terminus heette (lacht)." De expo 'Beernemse Cafécultuur' kan je vanaf vandaag tot en met 25 april elke weekdag bezoeken tussen 10 en 12 uur, op dinsdag ook van 16 tot 18.30 uur. In de weekends opent Het Schepenhuys tussen 14 en 18 uur.