Online tickets voor De Kleine Beer 03 februari 2018

Vanaf volgend cultureel seizoen kunnen kaarten voor voorstellingen in De Kleine Beer in Beernem online besteld en betaald worden. Volgens schepen van Cultuur Gijs Degrande (N-VA) kopen steeds meer mensen tickets voor evenementen, voorstellingen of optredens online. "Reserveren via e-mail, factureren en betalen via overschrijving bracht bovendien administratieve belasting voor de cultuurdienst met zich mee. Daarom kiezen we voor een eenvoudig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar systeem dat wordt geïntegreerd in de website van de gemeente (www.beernem.be). Je kan zelfs je plaats uitkiezen. Wie toch liever aan het loket koopt, kan nog altijd op de cultuurdienst terecht." (BHT)