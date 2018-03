Ondanks vriesweer: werken Vullaertstraat op schema 01 maart 2018

02u40 0 Beernem De werken in de Vullaertstraat in Beernem verlopen, ondanks het vriesweer van de voorbije dagen, volgens planning.

"Nu de voetpaden en de rijweg in de zone tussen de wasserij en de Fonteynestraat klaar zijn, start de aannemer de volgende fase tot aan de Wagenweg", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA). "Voor de aanleg van de waterleiding in dit deel moet de verharding over het hele traject worden opgebroken. Begin maart volgen de rioleringswerken en de aanleg van de fundering en bovenbouw. Rond de paasvakantie starten we met de rioleringswerken in de Wagenweg en het resterende stuk Vullaertstraat tot aan de Bruggestraat. Het kruispunt met de Wagenweg blijft open tot het kruispunt met de Fonteynestraat opnieuw toegankelijk is. Op die manier garanderen we de bereikbaarheid voor de inwoners. Door de werken vlot op elkaar af te stemmen, willen we de duur van de werken en dus ook de hinder beperken. Voor de asfalteringswerken zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Het vriesweer laat dat op dit moment niet toe." (BHT)