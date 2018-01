Ondanks extra rijstrook: bijna dubbel zoveel files aan afrit E40 30 januari 2018

Beernem Ondanks de aanleg van een dubbele rijstrook zijn de files op de E40-afrit in Beernem bijna verdubbeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Een structurele oplossing dringt zich op.

De Vlaamse regering zal dit jaar nog zestien nieuwe snelwegafritten aanpakken. Het gaat dan om afritten waar er vaak file staat. Ruim twee jaar geleden werden er al elf aangepakt. Bij zeven van die afritten is het fileprobleem opgelost of verminderd. Maar op twee plaatsen, waaronder de E40-afrit in Beernem, nam de file zelfs toe. Het probleem daar wordt opnieuw onderzocht. "In het geval van de afrit Beernem op de E40 staat zelfs bijna dubbel zoveel file als voor de ingreep", zegt Weyts. "We zullen er onder meer voor zorgen dat er een betere lichtenregeling is of een rotonde komt, waardoor er een betere doorstroming van het verkeer is."





Dat nieuws is een opluchting voor het gemeentebestuur van Beernem, dat wat verveeld zit met de situatie aan de afrit.





"Toen er maar één rijstrook beschikbaar was, stonden wagens aan te schuiven vanop de snelweg. Dat was een bijzonder gevaarlijke toestand en een beetje vergelijkbaar met wat zich ook verderop in Aalter afspeelde", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA). "Door een langere invoegstrook te voorzien, was dat probleem voor een groot stuk aangepakt. Maar we merken dat de praktijk toch nog iets anders toont. Mogelijk heeft het vele verkeer ook te maken met de sluiting van de E40-afrit in Aalter."





Volgens schepen Gijs Degrande is een rotonde aan het einde van de afrit wellicht niet mogelijk. "Die optie is al eerder onderzocht. Het onderzoek zal moeten aantonen wat er moet gebeuren. Mogelijkheden zijn een andere lichtenregeling of een aparte rijstrook voor het verkeer dat richting Wingene moet", aldus de schepen. (BHT)