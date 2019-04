Oedelem ontwaakt onder ballonnen:promotiestunt voor feestje Mathias Mariën

14 april 2019

18u45 0 Beernem De gemeente Oedelem hing zondagochtend vol met ballonnen. Het bleek om een promotiestunt te gaan voor ‘Footloose 2.0', een feestje komende zaterdag.

“Vannacht is ons bestuur gans de nacht in de weer geweest om Oedelem te verwelkomen in kleurrijke straten vol met ballonnen. Blijkbaar is dit ons gelukt en worden we overladen met positieve reacties”, zegt de organisatie. “Volgende week is het Footloose 2.0 en we willen graag dat gans onze omgeving op de hoogte is van ons evenement komende zaterdag.”

Muziek van toen

Footloose is een evenement voor iedereen die de 80's en 90's meegemaakt hebben in hun jeugd en die graag nog eens willen genieten van de muziek van toen. “Iedereen die niet in de 80's en 90's is opgegroeid zijn natuurlijk ook welkom”, zegt de organisatie.

Afspraak Paaszaterdag 20/04 vanaf 21u30 in vzw Den Bunker langs de Oudezakstraat.