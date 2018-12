Nog eens nieuw café in Beernem: “Altijd van gedroomd” Veronique (58) en ex-profvoetballer Laurent Ballenghien (49) openen Het Nieuwe Verleden Bart Huysentruyt

27 december 2018

14u02 0

Veronique Maeyaert (58) en haar partner Laurent Ballenghien (49) openen op woensdag 2 januari café Het Nieuwe Verleden in Beernem. Ze leerden elkaar kennen in de Gamma, waar ze tot voor kort allebei werkten. “Maar een eigen zaak was altijd al mijn droom en die wil ik hier waarmaken", vertelt Veronique.

Hier en daar nog een likje verf, maar voor de rest is Het Nieuwe Verleden langs de Wellingstraat tussen Hertsberge en Beernem helemaal klaar. Bij Beernemnaars was het café vroeger erg in trek, onder meer toen het nog de Tunes of De Linde heette. De vernieuwde kroeg is gezellig ingericht en maakte komaf met de wat verwaarloosde indruk die voorganger café Den Aap achterliet. “We hebben alles van nul heropgebouwd", zegt Veronique Maeyaert, die voorheen in de doe-het-zelfzaak Gamma heeft gewerkt. “Het was altijd al mijn droom om een eigen blueskroeg te kunnen openen. Toen we hier langs reden, vond ik dit een geschikte locatie. We gingen samenzitten met de brouwer en die was enthousiast over onze plannen. Toen we samen met de brouwer het pand bezochten, was het één grote vuilnisbelt. Daar hebben we snel verandering in gebracht.”

Babbeltje slaan

Het resultaat mag er zijn, al is het met een klein budget ingericht. “We hebben onze stoelen en tafels, meubels en decoratie bijna allemaal gevonden in de Kringloopwinkel", vertelt de nieuwe cafébazin. “Ik ben fier op het resultaat. De bedoeling is om er een gezellig praatcafé van te maken. Ik hou ervan als mensen elkaar kennen en een babbeltje slaan. Daar verwijst de naam Het Nieuwe Verleden ook naar. We hebben plaats zat, ook op de mezzanine. In de zomer plaatsen we het terras buiten en we zijn ook van plan om de binnentuin aan te kleden.”

Super 8

Op de kaart staan kleine snacks, maar vooral veel verschillende dranken. Opvallend is de keuze voor de Super 8-bieren van Brouwerij Haacht. Zo kan je er de Export 8-pils van het vat drinken. Tussen 1925 en 1975 was dit soort bier erg populair in België bij de arbeidersklasse. “We bieden ook varianten aan zoals de Blanche 8 of de Saison 8. Het zijn bieren met een knipoog naar het verleden. Niet alledaags, maar minstens even lekker als de alternatieven”, vult Laurent Ballenghien aan.

Germinal Ekeren

Die naam kan bij voetballiefhebbers nog een belletje doen rinkelen. Ballenghien was eind jaren tachtig en begin jaren negentig actief bij onder meer KV Kortrijk en Germinal Ekeren. Zijn truitjes hangen in een apart hoekje in het café tegen de muur. “We hebbben met Germinal nog tegen Celtic Glasgow gespeeld", zegt Balleghien. “Het truitje dat ik toen wisselde, krijgt hier een ereplaatsje.” De ex-voetballer blijft voorlopig nog voltijds werken, maar het is de bedoeling om later ook in het café te staan.

Café Het Nieuwe Verleden opent op woensdag 2 januari om 16 uur de deuren. Je kan er elke woensdag, donderdag en vrijdag terecht vanaf 16 uur, op zaterdag vanaf 14 uur en op zondag vanaf 11 uur.