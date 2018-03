Nieuwe speeltoestellen in het Bargepark 21 maart 2018

Het Bargepark is twee speeltoestellen rijker. In afwachting van een grondige herinrichting van het park besloot schepen van jeugd Gijs Degrande (N-VA) te investeren in bijkomende speeltoestellen.





"We vullen het bestaande speelplein aan met een kleiner, aangepast toestel voor jongere kinderen van vier tot zes jaar. Daarnaast voorzien we ook een nieuw speeltoestel voor oudere kinderen. Met de paasvakantie in zicht is dit een goede zaak voor de vele bezoekertjes van het speelterrein."





"Ook de Grabbelpas en de Scouts maken immers intensief gebruik van dit speelterrein." (BHT)